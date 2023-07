A direção da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) se reuniu nesta sexta-feira (dia 28) com o prefeito Antonio Francisco Neto, para apresentar um cronograma de contratações de trabalhadores para a Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. Ao todo serão 880 vagas, sendo 647 oportunidades de emprego e 233 de estágio.

Entre as vagas oferecidas estão para: Mecânico – Soldador / Manutenção / Caldeireiro; Operador – Ponte Rolante / Produção; Operador de Máquina Móvel – Empilhadeira / Retroescavadeira; Operador de Máquina Ferramenta (Usinagem); Eletricista; Motorista (B/D); Vigilante e Técnico de Segurança do Trabalho. Os interessados podem se inscrever pelo link: https://forms.office.com/r/aHtmUaEKf3.

As vagas serão distribuídas em quatro programas. Pelo “Aprendiz”, que beneficia jovens 18 a 23 anos, serão 41 admitidos já em agosto e outros 280 em setembro, totalizando 321 vagas. O “Capacitar” tem foco na contratação de mulheres e visa qualificar essas profissionais na área industrial. Serão contratadas 108 mulheres em agosto e outras 150 com admissão em novembro.

Já o programa de estágio da CSN, que oferece 300 vagas por ano, vai admitir 53 estagiários em agosto, e outras 180 oportunidades serão abertas em novembro, oferecendo aos alunos de nível técnico e superior a chance de admissão em fevereiro de 2024.

Os profissionais portadores de deficiência (PCDs) também serão beneficiados através do projeto “Incluir”, que promove a formação e qualificação de PCDs por meio de curso profissionalizante oferecido com bolsa-auxílio. Até outubro, a expectativa é disponibilizar 86 vagas para os participantes capacitados. Em outra ação com a ideia de promover a inclusão de portadores de deficiência, o setor de Recursos Humanos da CSN vai oferecer uma palestra no dia 8 de agosto, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), para mostrar como os assistidos pela prefeitura devem fazer para ingressar nas vagas de emprego abertas.

Capacitações oferecidas pela prefeitura

A reunião teve também o objetivo de estreitar as necessidades de contratações feitas pela CSN com programas oferecidos pela prefeitura. Um exemplo é o projeto “Mulheres Mãos à Obra”, que terá as profissionais formadas indicadas diretamente para a CSN.

O deputado estadual Munir Neto, que participou da reunião, afirmou que haverá também uma adequação dos cursos promovidos pela prefeitura. “Vamos preparar as pessoas para as vagas que a CSN precise. Essa troca de informações vai beneficiar a empresa, que busca por profissionais qualificados, e a prefeitura, que vai qualificar a população com maior eficiência”, ressaltou Munir.

A gerente regional de Siderurgia da CSN, Ana Paula Gonçalves, destacou que a empresa colocou em prática um serviço para melhorar o ambiente para os trabalhadores, com ações como a reforma dos vestiários, a começar pelos femininos.

“Isso tudo é muito importante, porque além de garantirmos ações que melhorem o cenário econômico do município, estamos atentos às boas condições oferecidas aos trabalhadores, ao meio ambiente. É como eu tenho dito: queremos a CSN produzindo muito mais, mas de maneira sustentável. E isso é possível”, celebrou o prefeito Neto.

Outra pauta discutida no encontro deve colocar os diversos Cras (Centro de Referência a Assistência Social) espalhados pelo município à disposição do setor de RH da CSN. “A chamada pela Internet é importante, mas o contato direto com a população torna o processo ainda mais democrático e acessível”, disse Munir.

Participaram também do encontro o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, a Especialista em Gestão da CSN, Camila Menchise, e a gerente de Desenvolvimento Industrial, Fernanda Diniz.

Fotos: Divulgação/PMVR