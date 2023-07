A cinco meses do Natal, a prefeitura de Volta Redonda começa a acolher nesta quinta-feira (dia 27), a partir das 8h, as propostas de empresas interessadas em participar da licitação de aquisição dos materiais para a ornamentação da cidade. Isso mesmo, “já é natal” para o governo do prefeito Neto (PP).

Para deixar as ruas e avenidas da maneira que a secretaria de Infraestrutura projeta, o poder público municipal estima gastar mais de R$ 5,7 milhões. O valor consta no edital publicado no portal oficial da Prefeitura. Entre os itens que compõem a lista de compras estão 2.600 unidades de cascata de LED branca medindo 10 metros de comprimento, à prova d’água, com 220V de tensão.

Ainda conforme o edital, as realizações dos serviços serão parceladas segundo as solicitações mediante nota de empenho e ordem de fornecimento, no prazo máximo de 15 dias após solicitação da requisitante. A entrega dos materiais será realizada no Almoxarifado da SMI, localizado na Avenida 7 de Setembro, sob o Viaduto Heitor Leite Franco, no Aterrado.

A licitação para a escolha da fornecedora do material está marcada para o dia 11 de agosto e será na modalidade pregão eletrônico, regendo-se pelo tipo menor preço por item.

Custo

Em três anos do atual do governo do prefeito Neto, o poder público municipal de Volta Redonda caminha para atingir a marca de R$ 9,2 milhões em custo com a compra de adereços de ornamentação natalina. Somente nos dois primeiros anos, foram gastos aproximadamente R$ 3,5 milhões.

No Natal do ano passado, a cidade foi iluminada com mais de um milhão e 600 mil luzes natalinas de LED pela cidade. A luzes especiais foram acesas na Praça Brasil e Rua 14, na Vila Santa Cecília; nas avenidas Amaral Peixoto (Centro), Nelson Gonçalves (entre os bairros Centro e Laranjal); Paulo de Frontin e Lucas Evangelista (Aterrado); nas praças dos bairros Niterói, Centro, Colina, Aterrado; além da Avenida Radial Leste e nas pontes Pequetito Amorim e Maurílio César.

Nesse custo, não consta as apresentações artísticas promovidas pela secretaria municipal de Cultura, a montagem da “Casa do Papai Noel”, na Praça Brasil, e os brinquedos distribuídos às crianças. Como diz um dos versos da clássica música da cantora Simone: “então é Natal”.