O Volta Redonda venceu por 2-0 o Altos-PI, em partida no sábado (dia 29), no Estádio Raulino de Oliveira, e chegou pela primeira vez à liderança da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com 26 pontos, o Voltaço dorme na ponta porque tem a mesma pontuação do Brusque-SC, mas leva ligeira vantagem no saldo de gols: 12 a 11.



Foto: André Moreira/VRFC