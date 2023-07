A reforma do Serviço de Pronto Atendimento (SPA), popularmente conhecido como Cais Conforto, está paralisada. Isso obriga os moradores da Zona Oeste de Volta Redonda a se deslocarem para outras unidades da rede pública. No caso de urgência e emergência, por exemplo, os pacientes têm que recorrer aos hospitais do Retiro, São João Batista e Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado).

Iniciada em 1º de julho de 2022, a obra sofreu interrupções e acaba de completar um ano do fechamento do Cais Conforto. O Palácio 17 de Julho alega que a interrupção da empreitada se deu em razão de alterações necessárias no projeto original.

A previsão era que a obra custasse R$ 681 mil aos cofres públicos, mas, após as mudanças, o valor saltou para cerca de R$ 1 milhão, o que gerou entraves burocráticos e financeiros para a continuidade dos trabalhos. O custo total aumentou em cerca de 47%.

O Cais Conforto é uma unidade de saúde intermediária, integrada à Rede de Urgência/Emergência de Volta Redonda, que funciona 24 horas para atender pacientes em situações de urgência em clínica médica.

Obra que se arrasta

Em março deste ano, a Folha do Aço procurou a Prefeitura para buscar esclarecimentos sobre a paralisação da obra do Cais Conforto, cuja conclusão era prevista para 30 de abril de 2023. Na ocasião, o governo municipal informou que a retomada da reforma aconteceu em fevereiro passado, após ajustes necessários para readequar o projeto original, que havia sido elaborado na gestão anterior.

“A obra conta com recursos da Caixa Econômica Federal e uma contrapartida do Município. Ao assumirmos a secretaria de Saúde, constatamos que o projeto precisava de adequações, e agora estamos conseguindo retomar os trabalhos. Quando concluída, a unidade passará por melhorias em todos os espaços, beneficiando pacientes, acompanhantes e funcionários”, esclareceu a secretária municipal de Saúde, Conceição de Souza, à época.

Diferente do que informou a chefe da pasta, as obras permanecem paralisadas, mesmo após quase quatro meses desde o comunicado. Com isso, a retomada e conclusão imediata dos trabalhos são aguardados com expectativa pelos usuários, que anseiam por um ambiente eficiente para atendimento médico emergencial.

O projeto inclui a criação de salas de classificação de risco, de ouvidoria, de arquivo, de esterilização, de eletrocardiograma, e duas de isolamento. A reforma conta ainda com troca de instalações elétrica e hidráulica, torneiras, vidros, forros e portas, entre outras intervenções. A unidade irá respeitar as normas de acessibilidade, desde a entrada próxima ao ponto de ônibus até o acesso à unidade, e os banheiros, que seguirão o mesmo padrão.

“Essa obra está parada desde o dia em que começou”, diz internauta

A reportagem da Folha do Aço tentou, mais uma vez, buscar respostas junto à secretaria de Comunicação Social da Prefeitura. Perguntamos sobre o motivo específico para a interrupção dos trabalhos e quais foram as alterações necessárias no projeto original que levaram ao aumento do custo.

Também questionamos sobre o planejamento do governo municipal para concluir as obras o mais breve possível e se há algum plano de contingência para atender adequadamente os pacientes durante esse período. Por fim, solicitamos informações sobre o cronograma e uma previsão atualizada para a conclusão da reforma. Até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Enquanto o governo municipal se cala sobre o tema, nas redes sociais da Prefeitura, as reclamações referentes ao assunto já se tornaram constantes. “Cais do Conforto nos faz muita falta e a Prefeitura sequer dá uma previsão. Era uma unidade muito utilizada e importante, uma forma de não sobrecarregar as demais”, ressaltou uma usuária. “Quando as obras do Sandu vão ser retomadas?”, questionou outra munícipe. Por fim, um homem comentou: “Essa obra está parada desde o dia em que começou. Vergonha!”.

Cabe acrescentar que a saúde pública é um direito essencial, e o Cais Conforto é uma unidade importante para a cidade, devendo constar na lista de prioridades na agenda do prefeito Neto (PP).