A participação do UniFOA na Expo Favela Innovation RJ foi um sucesso. De sábado (dia 29) até segunda-feira (dia 31), três grupos de estudantes de Engenharia tiveram a oportunidade de expor trabalhos em stands na maior feira de inovação e empreendedorismo do 4º setor, que conecta a favela e o asfalto, sediada na Cidade das Artes – Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Além disso, no domingo (30) à tarde, a instituição também se destacou na Arena Universitária. Um espaço dedicado exclusivamente a dez Instituições de Ensino Superior, onde três professores e dois egressos do UniFOA fizeram uma roda de conversa sobre Economia Criativa.

Mediada pela professora Marilia Rios, o bate-papo reuniu grande público, e contou com a participação dos professores Glauter Jannuzzi e Rafael Lima, que com os egressos Márcia Louise, formada em Design, e Oséias Arnaldo, formado em Publicidade e Propaganda, abordaram sobre o assunto. Eles detalharam sobre suas experiências na economia criativa, como empreendedores, no viés do impulsionamento à inovação e transformação.

Todos relataram sobre suas experiências profissionais e além do incentivo ao empreendedorismo e da realização de sonhos, houve ampla explanação acerca da importância de líderes humanizados e do quão desafiador é persistir quando se tem o próprio negócio.

“Acho que todo mundo deveria ser incentivado a empreender. Não é nada fácil, mas vale muito a pena. E quanto ao tema em si, eu trabalho com criatividade e a economia criativa está muito presente na minha empresa. Acredito que ela está aí para mudar o mundo”, defendeu Márcia Louise.

Produto de TCC em exposição

Com o projeto “Medidor para gerenciamento de energia elétrica em residências de famílias de baixa renda”, Sabrina Gabriele Oliveira da Cruz, Isabelle Dias Gomes e Laryssa Lemos dos Santos expuseram o protótipo que foi o produto do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) em Engenharia Elétrica.

Durante o evento, Laryssa expressou a satisfação dessa experiência. “Está sendo incrível poder estar aqui com o nosso projeto de TCC e mostrar a nossa ideia para a população. Essa é uma feira da favela, então, a proposta se encaixa exatamente nessa exposição. Como a gente se formou agora, não tivemos oportunidade ainda de participar de eventos desse tipo, e fechar com chave de ouro, poder estar aqui mostrando o nosso projeto”, comemorou.

Já no primeiro dia da Expo Favela, os expositores passaram por uma pré-banca de avaliação, além de a todo momento terem a chance de apresentarem a investidores em potencial. Apesar da tensão, principalmente pela expectativa de seleção para etapa nacional, Laryssa destacou os comentários que receberam: “Foram muitos feedbacks positivos quanto ao projeto, todos falando que a ideia é muito bacana”.

Protótipos da Engenharia ABI reforçam eficácia da metodologia baseada em projetos

Os outros dois trabalhos participantes da Expo Favela foram protótipos desenvolvidos por estudantes da Engenharia ABI (Área Básica de Ingresso). A aprovação para exposição no evento já foi um reforço que valida a eficácia da metodologia baseada em projetos – Project Based Learning (PBL) – adotada no Centro Universitário de Volta Redonda.

A partir dessa aprendizagem, os alunos exploram problemas reais das empresas em busca de soluções únicas e inovadoras, com o desenvolvimento de projetos, para atuação em qualquer cenário. Como foi o caso dessa oportunidade, na capital fluminense, com o “Protótipo de um seguidor solar para placas solares”, dos graduandos Arthur Alves Meister, Ingrid Mangia Barros, Nicolas Silva de Paula e Pedro Ronsisvalle Maciel Toledo; e o “Semáforo automatizado para Pessoas com Deficiência”, feito pelos estudantes Ellen Cardoso Silva Nascimento, Millena Otogalli de Freitas, Nycolle Schimoncy da Silva, Pedro Felipe e Roger Teixeira Menenguci de Almeida.

“Essa foi uma oportunidade maravilhosa e muito gratificante, uma realização do que a gente não imaginava que poderia acontecer. O projeto que era para passar de período, fez a gente chegar até aqui. Essa feira está abrindo portas e o UniFOA também, porque se a gente não tivesse que fazer esse trabalho, não estaria aqui. Estamos muito felizes e realizados”, frisou Ellen.

A aluna expositora contou ainda que muitos investidores se interessaram pela proposta e receberam muitos elogios e ideais de pessoas que necessitam dessa acessibilidade para agregar. “A gente quer mesmo que esse projeto aconteça, cresça e se torne uma realidade. Pensamos em aplicar talvez no nosso campus [Olezio Galotti, em Três Poços], na saída onde tem o semáforo, e em outros lugares de Volta Redonda”, revelou.

Troca de experiência

Além de expor, os alunos também puderam fazer networking e conheceram uma diversidade de ideais e negócios dos demais expositores, além de receber sugestões para incrementar o projeto. Como citou o estudante Nicolas Silva de Paula, um dos responsáveis pelo outro projeto da Engenharia ABI: “Protótipo de um seguidor solar para placas solares”, com Arthur Alves Meister, Ingrid Mangia Barros e Pedro Ronsisvalle Maciel Toledo.

“É muito maneiro você poder chegar aqui com um protótipo assim, receber ideias de pessoas diferentes sobre como melhorar ele, como você pode talvez investir de uma forma melhor pra você realmente viabilizar esse projeto pra ser desenvolvido melhor. Estou muito feliz e agradeço muito mesmo ao UniFOA por essa oportunidade”, celebrou Nicolas, entusiasmado.

Ponte entre Expo Favela e UniFOA

A participação do Centro Universitário de Volta Redonda nesse evento aconteceu por uma conexão feita pela supervisora de Registro Acadêmico, Priscila Dantas. Em conversa com Maira Magalhães, que está trabalhando na Expo Favela, Priscila soube que a feira poderia ser um excelente evento para o UniFOA. E seu papel foi mediar o contato entre ela e a instituição.

“Foi extremamente gratificante presenciar o resultado dessa ponte na materialização da participação do UniFOA nesse evento, que teve repercussão estadual, e ver nossa marca brilhando, num evento de grandes proporções”, declarou Priscila, que também foi prestigiar o evento.

Apoio da instituição

A oportunidade foi abraçada pelo presidente da FOA, Eduardo Prado, e pela reitora do UniFOA, professora Ivanete Oliveira, que apoiaram e viabilizarmos a participação dos alunos, professores e egressos em cada detalhe.

“Em nome da nossa instituição, agradeço imensamente a todos os nossos discentes, docentes e técnico-administrativos que possibilitaram a participação do UniFOA na Expo Favela 2023. A conexão de todo esse coletivo reuniu saberes e compartilhamento de conhecimentos que estão inspirando pessoas”, ressaltou a professora Ivanete.

A reitora ainda observou o impacto positivo de mostrar como a educação pode transformar vidas é inestimável. “Juntos, demonstramos que o poder do ensino vai além dos muros da academia, alcançando e empoderando comunidades inteiras. Parabéns por esse brilhante trabalho”, finalizou.