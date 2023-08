Uma ação policial realizada na noite de quarta-feira (dia 2), em Piraí, resultou na prisão de três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante o patrulhamento na Rua A, no bairro Varjão, as equipes abordaram um Toyota Corolla, conduzido por um dos suspeitos.

No banco traseiro do veículo estavam duas mulheres, cada uma com uma criança no colo, e ao perceberem a aproximação dos policiais, demonstraram visível nervosismo. Durante a abordagem, não foram encontrados materiais ilícitos no interior do veículo. Contudo, os policiais decidiram realizar uma busca no porta-malas do automóvel, onde fizeram uma descoberta.

Dentro de uma mochila e de uma bolsa de criança, foram encontrados diversos materiais entorpecentes, incluindo 37 pedras de crack, 105 pinos de cocaína, 205 tiras de maconha de tamanho pequeno e 50 tiras de maconha de tamanho grande. Além disso, os agentes também apreenderam um celular e a quantia de R$ 130 em espécie.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos à sede da 94ª DP (Piraí). Segundo informações da polícia, o trio é composto por indivíduos de idades entre 19 e 38 anos, e um deles possui um histórico criminal com passagens por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e cumprimento de pena anterior em 2020. As crianças que estavam com as acusadas foram entregues aos cuidados do Conselho Tutelar.

Foto: Divulgação