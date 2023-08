No próximo sábado (dia 5), das 9h às 16h, a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, vai abrigar o ‘Conexão Mega Cidadania” – um grande evento promovido pela prefeitura em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e o Governo do Estado. Durante todo o dia os moradores poderão ter acesso a serviços de saúde, cidadania e atividades recreativas de forma gratuita.

Durante o evento haverá cortes de cabelo gratuito; emissão de gratuidade para RG; atualização do CadÚnico; aulão de ginástica, artes marciais e esportes; aferição de pressão e glicemia; doação de mudas; distribuição de pipoca, algodão doce e picolé; escovação infantil; tipagem sanguínea e informações sobre acidentes com animais peçonhentos; aplicação de vacinas; avaliação nutricional e orientação alimentar; jogos de vertigem e avaliação física; orientações jurídicas; confecção e impressão de cartão de visita, e muito mais.

A programação cultural também será um grande atrativo e contará com atividades infantis; Palco Sobre Rodas (das 9h às 11h); espetáculo Super Mário Bros (a partir das 11h30); além de música dançante para todas as idades a partir das 13h, com Jô e Samuel e Som da Gente.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que o “Conexão Mega Cidadania” é uma oportunidade para a população se beneficiar de vários serviços e atividades.

“A prefeitura, UniFOA e o Governo do Estado têm muitos objetivos em comum, principalmente quando falamos em atender à população carente, às famílias mais necessitadas e levar oportunidades a todos aqueles que mais precisam. É um momento para reunir a família e usufruir de toda a programação. Tudo está sendo feito com muito carinho para beneficiar toda a família”, ressaltou a secretária.

O deputado estadual Munir Neto destacou que o evento é uma união de gigantes para entregar serviços públicos para a população. “Durante esse, onde três potências estão unidas, vamos estar presente na vida dessas pessoas que tanto precisam da nossa ajuda. É muito importante essa integração pública com a população. Nosso objetivo é levar novas possibilidades de reinserção familiar, empregabilidade e cidadania”, disse o deputado.

Entre os serviços disponibilizados pelo Governo do Estado estão o projeto social ‘RJ para todos’, promovendo acesso aos direitos como documentação básica, reinserção familiar, inclusão ao mercado de trabalho e acolhimento social; Detran; Fundação Leão XIII; Água (Cedae); e a Carreta do Trabalhador.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, afirmou que a ação social sendo realizada em agosto é muito significativa para a FOA (Fundação Oswaldo Aranha) e o centro universitário.

“No ano passado, fizemos o UniFOA + Social, em homenagem ao legado do ex-presidente Dauro Aragão, que era uma pessoa que tinha um olhar especial para ajudar as pessoas. Baseado nessa atuação dele, criamos em nosso calendário institucional, que em agosto – mês do aniversário de Dauro – marcaremos sempre com um evento especial, com promoção de serviços sociais e atividades gratuitas para a população. E o ‘Conexão Mega Cidadania’, junto com a prefeitura e o Governo do Estado, será uma oportunidade ainda maior de levar o nosso DNA, por meio da prática de nossos alunos e professores, à toda comunidade de Volta Redonda”, explicou Eduardo Prado.

Secom/PMVR

Foto: arquivo/UniFOA