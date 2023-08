A Polícia Federal prendeu em flagrante, na quinta-feira (dia 3), uma fraudadora do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, pelo crime de estelionato previdenciário, em agência bancária localizada no bairro Jardim Guanabara, Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

A ação teve início após comunicação do Setor de Inteligência do INSS, informando que uma pessoa estava tentando movimentar valores que haviam sido depositados, em sua conta corrente, mediante fraude em benefício do INSS.

Com base nessas informações, policias federais da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (DELEPREV) foram até a agência bancária e conduziram a presa à Superintendência da PF no Rio, onde, após interrogada, confessou o crime, e assim, foi dada a voz de prisão em flagrante.

Apurou-se uma movimentação de cerca de R$ 100 mil, valor esse depositado na conta corrente da estelionatária.

A presa responderá pelo crime de estelionato previdenciário (art. 171, parágrafo terceiro), do código penal, cuja pena é de 5 anos, podendo ser aumentada de até 1/3.

Foto: Reprodução