A Polícia Federal deteve, na manhã desta quarta (dia 9), o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, em Santa Catarina.

A investigação identificou suposta interferência de membros da PRF no segundo turno das eleições presidenciais passadas. O objetivo era apoiar bloqueios ilegais em estradas e dificultar a mobilização de eleitores. Os crimes teriam sido planejados desde outubro do ano anterior, com patrulhamento direcionado à região Nordeste durante o segundo turno.

A operação envolve dez mandados de busca, um de prisão preventiva e o apoio da Corregedoria Geral da PRF, com depoimentos de 47 policiais rodoviários federais. Os crimes investigados incluem prevaricação, violência política e obstrução do sufrágio, sob a égide do Código Penal e Eleitoral Brasileiro.

Em depoimento à CPMI, Silvinei negou direcionamento das operações e apresentou documento detalhado sobre as ações da polícia.

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil