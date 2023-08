A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, informou que no dia 30 de junho recebeu notificação de um paciente suspeito de contaminação por Febre Maculosa. Segundo o comunicado, o mesmo foi internado na Casa de Saúde Santa Maria, com queixa de febre e alterações respiratórias. Durante a internação foi realizado exame para detecção para Febre Maculosa com resultado positivo.

“O paciente do sexo masculino, de 64 anos, residente no bairro Vista Alegre, relatou ter notado um carrapato aderido à pele após voltar de viagem de Arantina, no sul de Minas, onde já havia sentido os primeiros sintomas”, diz a nota enviada pela PMBM, que ainda acrescenta: “É importante ressaltar que o paciente se encontra em bom estado de saúde, em casa e sendo acompanhado pelas equipes da Vigilância Epidemiológica , Equipe de Atenção Primária além da Vigilância Ambiental através de monitoramento e varredura das áreas Ribeirinhas da Cidade”.

O município ainda informa que outros dois suspeitos foram descartados, após seus exames encaminhados ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN), no Rio de Janeiro, darem resultado negativo.

A febre maculosa é uma doença transmitida por carrapatos que pode causar sintomas graves, incluindo febre alta, dores musculares e erupções cutâneas. É causada pela bactéria Rickettsia e é mais comum em áreas arborizadas e rurais. Se não for tratada precocemente, a febre maculosa pode levar a complicações sérias, como problemas cardíacos e danos aos órgãos. É importante adotar medidas de prevenção, como evitar carrapatos e usar roupas protetoras ao entrar em áreas de risco.