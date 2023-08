Com pouco mais de seis meses de mandato, o deputado estadual Munir Neto (PSD) colocou sua equipe nas ruas de Volta Redonda, para prestar contas do trabalho realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

No material, o deputado destacou alguns projetos de lei de sua autoria, ações realizadas no mandato e as principais solicitações e conquistas para Volta Redonda e o Sul Fluminense.

“Estamos trabalhando muito na Alerj, nesses primeiros seis meses de mandato. Mas além disso, é importante mantermos a nossa população informada de tudo que estamos fazendo. Por isso, elaboramos esse material de prestação de contas e colocamos nossa equipe nas ruas”, destacou o parlamentar.

Munir disse ainda que pretende até o final desse ano, entregar o material de prestação de contas por toda cidade e iniciar um trabalho nos municípios da Região Sul Fluminense.

“Além de entregar o panfleto, nossa equipe está conversando com a população, colhendo algumas sugestões e encaminhando as demandas que aparecem. É importante esse contato direto com as pessoas. Já fizemos os bairros Volta Grande e Vila Americana. Atualmente estamos fazendo os grandes centros comerciais. Nossa meta é terminar Volta Redonda ainda esse ano e partir para os municípios do Sul Fluminense”, concluiu.

Principais ações

O deputado aproveitou para pontuar algumas ações que foram conquistadas através de seu mandato.

“Em pouco tempo de mandato conseguimos aprovar uma lei, que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro, que vai permitir que o Coluna Reta, um projeto pioneiro de Volta Redonda, seja expandido para todos os municípios do estado. Além disso, trabalhamos junto ao governo do estado, para a liberação de R$ 58 milhões para pavimentação asfáltica de diversas ruas de Volta Redonda, para a implantação de um posto de perícia médica do DETRAN, além da implantação de Polos do Café do Trabalhador”, concluiu.

Foto: divulgação