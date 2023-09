Buscando o tão sonhado acesso para segunda divisão nacional, o Volta Redonda anunciou que fará uma promoção de ingressos para os três jogos do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço conta com o apoio do torcedor nas arquibancadas do Raulino de Oliveira para empurrar o time na busca pelo objetivo final.

Os torcedores poderão adquirir um passaporte no valor de R$ 30, com os ingressos para a 2ª, 4ª e 6ª rodada, contra Botafogo-PB, Amazonas e Paysandu, respectivamente. As vendas começaram nesta quinta-feira e seguem até o dia do jogo.

Quem não quiser comprar o passaporte com os três ingressos, poderá adquirir a entrada avulsa no dia da partida pelo valor de R$ 20,00.

O passaporte promocional já está sendo comercializado nos seguintes pontos de venda antecipada:

– Loteria Meia-Meia, no bairro Aterrado.

– Supermercado Empório Brasil, no bairro Retiro.

– Drogarias Povão, na Vila Santa Cecília e na Amaral Peixoto.

Confira os jogos do Volta Redonda no Raulino de Oliveira:

2ª RODADA

10/09 (domingo), 19h

– Volta Redonda x Botafogo-PB

4ª RODADA

23/09 (sábado), 19h

– Volta Redonda x Amazonas

6ª RODADA

07/10 (sábado), 18h

– Volta Redonda x Paysandu