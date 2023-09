O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA está com inscrições abertas – até segunda-feira (dia 4) – para a Jornada Pedagógica: uma oportunidade inovadora direcionada a professores da educação básica. No dia 16 de setembro, o Campus Olezio Galotti, localizado em Três Poços, será palco desse workshop que tem o objetivo de atualizar e enriquecer as práticas pedagógicas dos profissionais.

Com o lema “A favor da inovação por meio da educação”, a Jornada Pedagógica busca não apenas compartilhar conhecimentos, mas também incentivar a exploração de ferramentas inovadoras que podem enriquecer o processo de ensino e aprendizagem.

Inscrições

Os participantes terão a oportunidade de selecionar sua área de interesse no campo educacional, permitindo-lhes personalizar sua experiência. Por meio de um formulário de inscrição, no site da Jornada Pedagógica, os diretores de escola indicam os assuntos que desejam explorar mais profundamente e dois professores para participar do workshop. Com base nessas preferências, os dois temas mais votados serão selecionados para serem abordados durante o dia do evento.

Há também votação para o melhor período do dia para a realização do evento: manhã (das 08h às 13h) ou à tarde (das 13h às 18h). Portanto, o horário da Jornada Pedagógica será determinado de acordo com a preferência da maioria dos participantes, garantindo uma experiência otimizada para os envolvidos.

Os temas disponíveis são diversos e abrangem uma ampla gama de áreas pedagógicas, incluindo:

Incorporação de tecnologias na prática pedagógica: Abordar o uso de dispositivos móveis, aplicativos educativos, softwares de gestão e plataformas virtuais de ensino;

Aprendizagem ativa e metodologias inovadoras: Explorar abordagens como aprendizagem baseada em projetos, gamificação, design thinking e outras técnicas que estimulam o protagonismo dos estudantes;

Ensino híbrido: Discutir as possibilidades e desafios do ensino presencial e on-line combinados, assim como a construção de ambientes virtuais de aprendizagem;

Competências socioemocionais de docentes da educação básica: Criar situações que possibilitem o desenvolvimento de habilidades como empatia, colaboração, comunicação e resolução de problemas para o sucesso na vida pessoal e profissional;

Práticas inclusivas no ensino: Discutir sobre as diferenças de gênero, raça, orientação sexual, religião e outras formas de identidade, além de promover a acessibilidade para estudantes com deficiência;

Avaliação formativa: Debater sobre os aspectos que estão presentes no processo de avaliação contínua e formativa para o processo de aprendizagem, além de técnicas e ferramentas para implementá-la de forma efetiva;

Educação financeira e empreendedorismo: Promover situações que desenvolvam competências e habilidades de estudantes para lidar com questões financeiras, estimulando o empreendedorismo e a criatividade;

Mediação de conflitos: Conhecer técnicas de mediação e do diálogo para a resolução de conflitos, além de técnicas e estratégias para promover a cultura de paz na escola;

Educação ambiental e sustentabilidade: Promover uma proposta educativa que assegure a apropriação de conceitos e práticas articuladas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente, além de explorar práticas e projetos para implementar a educação ambiental nas escolas.

A proposta pretende construir o workshop de forma coletiva. Por isso, a reitora do UniFOA, professora Ivanete Oliveira, convida: “Desperte o educador inovador que existe dentro de você. Junte-se a nós em uma Jornada Pedagógica transformadora. Iremos explorar novas abordagens para aprimorar a educação básica na região”.

A Jornada Pedagógica do UniFOA é uma oportunidade imperdível para os profissionais de educação se atualizarem, trocarem experiências e inspirarem-se com as inovações que podem ser aplicadas no ambiente educacional. Para participar desta jornada inovadora, basta se inscrever por meio do formulário disponível no site (https://www.unifoa.edu.br/jornadapedagogica/) até o dia 4 de setembro, mas atenção as vagas são limitadas. Não perca essa chance de se envolver na transformação da educação por meio da inovação.