Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta deixou uma vítima fatal na manhã desta quinta-feira (dia 14), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente ocorreu na pista sentido São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima é uma mulher, de 46 anos. Um militar, de 21 anos, também ficou gravemente ferido no acidente.

Conforme o que foi apurado pela PRF, o motociclista batedor havia interrompido o fluxo de veículos para passagem de comboio de viaturas do Exército Brasileiro, tendo a motociclista obedecido a ordem de parada e imobilizado seu veículo. No entanto, uma caminhonete Fiat/Toro não conseguiu parar ou desviar, atingido a vítima e também o batedor do exército. A mulher veio a óbito no local e o militar foi socorrido em estado grave para o Hospital de Emergência de Resende.

A situação causou congestionamento de cerca de 5km no trecho, mas por volta das 9h30 o trânsito foi normalizado. Próximo ao acidente, na pista sentido Rio, houve uma colisão traseira, sem vítimas, devido à curiosidade.