Amigos e familiares de Camilly Mattos Graziel, de 8 anos, moradora do bairro Padre Josimo, se reuniram para realizar uma vaquinha para a compra de um andador adaptado. A criança foi diagnosticada com autismo grau III e tem deficiência em função da prematuridade e de uma anoxia perinatal. O andador é a possibilidade para que ela se locomova e tenha um pouco de autonomia. “A Camilly nasceu de 32 semanas, tem um atraso motor muito grande e, com 1 ano e 7 meses, teve um câncer no olho. Por causa do autismo, não anda e fala. Mas tivemos avanços importantes. Hoje ela interage e fica em pé, só que não consegue firmar sozinha, por isso, precisa do andador, que é muito caro”, explicou a mãe da criança, Marielle Mattos Graziel.

O equipamento para que Camilly consiga de deslocar e ficar em pé custa R$ 6.090,00 e aqueles que puderem ajudar podem contribuir no pix 12958106705 (CPF de Marielle). “Toda ajuda é bem-vinda para que a gente possa conseguir o valor necessário”, diz a mãe de Camilly.