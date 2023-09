A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (dia 25) o pagamento da parcela de setembro do novo Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 6. Esta é a quarta parcela que inclui um adicional de R$ 50 destinado a famílias com gestantes e filhos entre sete e 18 anos.

O programa também oferece um adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos desde março, elevando o valor máximo do benefício para R$ 900, desde que os requisitos para ambos os adicionais sejam atendidos. O valor médio do benefício é de R$ 686,89, e neste mês, 21,47 milhões de famílias serão beneficiadas com um gasto total de R$ 14,58 bilhões.

O Bolsa Família integrou seus dados com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), resultando no cancelamento de 237.897 famílias devido à renda acima das regras estabelecidas, mas 550 mil famílias foram incluídas no programa em setembro. Cerca de dois milhões de famílias estão na regra de proteção, permitindo que aquelas cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício por até dois anos, com um benefício médio de R$ 375,88.

Desde o início do ano, o programa voltou a ser chamado de Bolsa Família, com um valor mínimo de R$ 600, garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição. Os beneficiários podem consultar informações sobre o programa no aplicativo Caixa Tem.

Foto: Agência Brasil