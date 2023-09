Prefeitos de diversas cidades da região, como Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, estiveram presentes na manhã de quinta-feira (dia 28) no lançamento da segunda edição da Caravana Federativa. Realizado no Rio de Janeiro, o evento contou com a presença de 37 ministros e ministras, além do secretário especial de Assuntos Federativos da secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano. O governador Cláudio Castro (PL) e o ex-governador Pezão também participaram.

Durante esta edição da Caravana, o governo federal lançou o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Seleção, voltado para os municípios. A novidade contará com recursos adicionais de R$ 136 bilhões e com um sistema próprio para as prefeituras cadastrarem suas demandas, que serão analisadas pela equipe técnica dos ministérios. Os pedidos considerados mais relevantes e tecnicamente mais viáveis de serem executados serão selecionados para receber o aporte do Governo Federal.

O apoio do Governo Federal se dará em ações voltadas às áreas de Cidades – com urbanização e melhorias de saneamento em áreas vulneráveis; Saúde – com a construção de policlínicas e de Unidades Básicas de Saúde (UBSs); Educação – com a construção de creches; Esporte e Cultura – para garantir que a população tenha acesso a espaços para atividade física e lazer.

Volta Redonda

A comitiva de Volta Redonda foi composta pelo prefeito Neto (PP) e representantes das secretarias municipais de Fazenda, Saúde, Educação, Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, além da Assessoria Especial da Prefeitura.

“É uma grande oportunidade de estar presente, estreitar relações com os governos federal e estadual, conseguir o apoio para projetos importantes para nossa cidade, já que nem sempre é possível estar em Brasília para tratar das ações”, afirmou Neto.

Durante o evento, as equipes das secretarias se direcionaram para encontros com os respectivos ministérios federais, e trataram de ações e projetos que dependem da União para terem bom andamento na Cidade do Aço. Dentre os temas abordados pela comitiva estava a implantação do projeto “Minha Casa, Minha Vida”.

Com terreno e projetos já prontos, o novo condomínio ficará no bairro Morada do Campo, região compreendida entre o Retiro e a Fundação Beatriz Gama (FBG), e terá 192 apartamentos, divididos em seis blocos. Além de um novo projeto para construção de quase 200 imóveis, com terreno apto e a planta sendo finalizada.

Também foram alinhados outros assuntos, como financiamentos para projetos educacionais em Volta Redonda; questões ligadas à Saúde, como liberação de emendas parlamentares e também projetos federais, e a questão de equipamento para o Hospital da Criança, que está sendo construído ao lado do Hospital do Retiro.

Caravana Federativa

Lançada nos dias 24 e 25 de agosto, em Salvador-BA, a Caravana Federativa visa aprimorar o diálogo entre governos para diagnosticar problemas nos municípios e nos estados, elencar soluções e prioridades e identificar formas para que o Governo Federal possa auxiliar na implementação dos programas sociais.

“É o governo federal atuando na unidade da federação atendendo a prefeitos, prefeitas e demais gestores locais, com a presença dos ministérios e dos bancos públicos”, explicou que a ação o coordenador do projeto, André Ceciliano. Outro objetivo é acompanhar a adesão das prefeituras aos programas sociais do governo, como Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família, Mais Médicos, Escola em Tempo Integral, entre outros.

A Caravana Federativa passará por todas as unidades federativas do país. O próximo destino será o Rio Grande do Sul, nos dias 19 e 20 de outubro.

