A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) está revolucionando a oferta de cursos técnicos na região ao lançar a tão aguardada EtecFOA – a Escola Técnica da Fundação Oswaldo Aranha. O lançamento aconteceu nesta segunda-feira (dia 2). Já com inscrições abertas para nove cursos técnicos pós-ensino médio, essa iniciativa promete transformar a vida de jovens e adultos em busca de qualificação profissional.

Localizada no coração no Campus Olezio Galotti, em Três Poços, a EtecFOA oferece uma oportunidade única de aprendizado em uma infraestrutura de alto nível – a mesa do Centro Universitário de Volta Redonda. Os alunos terão acesso às instalações do UniFOA, o que proporcionará um ambiente acadêmico inspirador e repleto de recursos.

Cursos da EtecFOA

A variedade de cursos oferecidos pela Escola Técnica da FOA abrange diversas áreas do conhecimento, atendendo às demandas do mercado local e nacional. As opções são: Análises Clínicas; Design Gráfico; Eletrônica; Enfermagem; Logística; Nutrição e Dietética; Programação de Jogos Digitais; Publicidade; e Saúde Bucal. E a previsão é que as aulas iniciem em fevereiro de 2024.

Uma característica marcante desta escola técnica é a integração dos alunos com a graduação. Os estudantes terão aulas nos laboratórios de cursos de graduação, permitindo uma imersão completa nas práticas profissionais e tecnológicas. Essa abordagem proporciona aos alunos uma vantagem competitiva significativa, preparando-os para enfrentar os desafios do mercado de trabalho com confiança e habilidades sólidas.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site https://www.etecfoa.com.br. Os interessados podem encontrar informações detalhadas sobre cada curso, bem como os requisitos de inscrição, documentação necessária e prazos.

A Fundação Oswaldo Aranha sempre se destacou por sua dedicação à educação e inovação, e a Escola Técnica é mais um passo em direção à excelência no ensino técnico e profissionalizante. Com a infraestrutura do UniFOA à disposição e cursos ministrados por profissionais altamente qualificados, os alunos podem esperar uma experiência educacional enriquecedora que abrirá portas para um futuro promissor.