Um adolescente de 15 anos foi baleado no fim da tarde de segunda-feira (dia 2) após uma troca de tiros com policiais militares em Barra Mansa. O confronto aconteceu na Rua 13 do conjunto Novo Horizonte, no bairro Colônia Santo Antônio. Durante a ação, um segundo suspeito fugiu.

O menor foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia. O estado de saúde dele, no entanto, ainda é desconhecido. Com o jovem, os agentes encontraram um revólver calibre 38, 69 pinos de cocaína, 51 pedras de crack e 14 trouxinhas de maconha.

Segundo a PM, os agentes foram ao local para averiguar denúncia de venda de drogas, mas foram recebidos a tiros.