A Polícia Militar está realizando ações contra a criminalidade na manhã desta terça-feira (dia 3) nas cidades de Angra dos Reis e Barra do Piraí. O objetivo das equipes é prender suspeitos de envolvimento com o crime e apreender armas, drogas e veículos utilizados na prática de delitos.

No município da Costa Verde, a operação está concentrada nos bairros Sapinhatuba l, ll e lll, enquanto em Barra as equipes atuam no distrito da Califórnia, no bairro de Fátima, e no Recanto Feliz.

Em Angra dos Reis, a ação conta com cerca de 40 agentes do 33° Batalhão da PM e tem o apoio da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive com uso de uma ambulância.

Ao longo do dia, a PM deve divulgar um balanço parcial da operação.

Foto: Divulgação/PM