No dia 8 de novembro, a partir das 19h, o UniFOA Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), campus Três Poços, sediará um seminário sobre comunicação pública digital. Este evento é uma iniciativa dos cursos de Jornalismo e Publicidade da instituição. Com a crescente influência da tecnologia e o uso cada vez mais frequente dos meios digitais para interagir com o poder público, a discussão desse tema se tornou essencial. O seminário será gratuito e aberto ao público.

Nesta discussão, dois ex-alunos da Faculdade, com experiência em comunicação e marketing no setor público, compartilharão suas vivências. Rebeca Baltazar, formada em Jornalismo e Direito pelo UniFOA e atualmente professora na instituição, e Márcio Lemos, ex-aluno do curso de Publicidade e Propaganda, serão os palestrantes. Eles abordarão tópicos como comunicação no setor público, tecnologia, precauções a serem tomadas, o uso das redes sociais e muito mais.

Rebeca Baltazar alega que “essa é uma oportunidade para compartilhar experiências com profissionais já atuantes e também com aqueles que aspiram a ingressar na área de comunicação pública, institucional ou política.” Márcio Lemos acrescenta que”o uso crescente das redes sociais para buscar serviços públicos exige que prefeituras, câmaras e outros órgãos estejam preparados para fornecer informações aos cidadãos.”

O seminário ocorrerá no auditório William Monachesi, nas instalações do campus Três Poços do UniFOA, localizado na Av. Dauro Peixoto Aragão, 1325. Não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer ao local com documentação.