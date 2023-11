O comando da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) confirmou o furto de um Fuzil FAL 7.62mm de um soldado que estava de serviço na área do Batalhão de Comando e Serviços (BCSv). O fato aconteceu por volta das 2h50min de ontem (dia 12), em Resende.

Em nota, a Aman informou que o Comando do Batalhão determinou a instalação de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as situações do furto e identificar os responsáveis. “Os esforços de busca para recuperação do armamento e demais ações de investigação estão sendo conduzidos com o apoio dos órgãos de segurança pública”, destacou o comunicado.

Como medida preventiva, e para garantir a segurança de suas instalações e pessoal, o Comando do Batalhão determinou que os militares permanecessem aquartelados.