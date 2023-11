A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda anuncia, para esta semana, a oferta de 1.982 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades, para todos os níveis de escolaridade, foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sine, o Sistema Nacional de Emprego. Grande parte dos postos de trabalho está concentrada nos setores de serviços e comércio e a maioria delas (70,1%) exige experiência anterior.

Para quem procura uma chance de estágio ou o primeiro emprego como jovem aprendiz, a secretaria divulga 1.424 vagas, disponibilizadas pelos parceiros Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e Fundação Mudes. As vagas captadas pelo Sine estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio.

Na Região Metropolitana há 1.578 chances, entre as quais 468 destinadas, exclusivamente, para pessoas com deficiência (PcDs). Para esse público, destacam-se 200 vagas para operadores de vendas e 33 para ladrilheiros, oferecidas por empresas localizadas no centro do Rio e sem necessidade de experiência.

Há ainda, na Região Metropolitana, 10 vagas para coordenador de contabilidade, com salário que chega a R$ 7.920. É necessário ter experiência e Ensino Médio completo. Existem, ainda, 250 vagas para auxiliar de limpeza, em Copacabana, na Zona Sul, com experiência, Em outros municípios, estão sendo oferecidas oportunidades para açougueiro (Itaboraí), auxiliar de almoxarifado (Maricá), auxiliar financeiro (São Gonçalo) e mecânico de refrigeração (Niterói).

Vagas também no interior



No Médio Paraíba são oferecidas 126 vagas para diferentes funções, tais como para auxiliar de cozinha em Vassouras, jardineiro em Valença, vendedor em Resende e atendente de lanchonete em Volta Redonda.

Na Região Serrana, as 278 oportunidades captadas são para diferentes bairros de Teresópolis, com salários de um a dois mínimos, com destaque para 20 de atendente de mesa, seis de auxiliar de cozinha, oito de auxiliar de linha de produção, 10 de carregador de caminhão, 13 de desenvolvedor de TI e cinco de pedreiro de acabamento. Os interessados devem procurar o Sine da cidade.

Serviços e comércio lideram oportunidades



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de Serviços é responsável por 70,6%% das 1.982 vagas oferecidas pelo Sine, seguido pelo Comércio, com 29,4%. Quanto à escolaridade, 1.073 das posições (54,1%) pedem Ensino Médio completo e 514 (25,9%) o Ensino Fundamental completo. Quanto aos salários, 1.252 vagas oferecem até dois salários mínimo (R$ 2.640) e 668, até um salário mínimo (R$ 1.320).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Estágios e vagas para Jovem Aprendiz em alta



A parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resulta, todas as semanas, na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 269 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/ ou por e-mail ([email protected]).

Já o Centro de Integração Empresa-Escola -CIEE colocou à disposição 1.155 vagas de estágio, sendo 671 para carreiras de Ensino Superior e 484 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através do sistema Sine, que realiza uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados.