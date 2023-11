A Patrulha Escolar de Volta Redonda flagrou na quarta-feira (dia 22) um adolescente de 16 anos conduzindo um automóvel Mercedes-Benz no bairro Volta Grande III. Os agentes fizeram a abordagem nas proximidades do Ciep 053 – Doutor Nelson dos Santos Gonçalves ao notarem que o carro era conduzido por uma pessoa com uniforme escolar. No banco do carona estava o pai do adolescente , de 65 anos de idade e proprietário do Mercedes-Benz. Entregar a direção de veículo automotor a um menor de idade é crime de trânsito, com detenção de seis meses a um ano, ou multa. Por esse motivo, o caso foi encaminhado e registrado na delegacia da Polícia Civil (93ªDP).

Ao ser questionado pelos guardas municipais, o pai do adolescente disse que havia entregue a direção ao filho somente para ele manobrar o veículo na frente do Ciep 053, versão negada pelos agentes que flagraram o menor dirigindo por toda a extensão da Rua 1043.

O homem foi orientado a chamar um condutor habilitado para retirar o veículo da rua e seguir junto de seu filho e com os agentes à delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou que em casos como este é preciso imputar a responsabilidade, já que o fato de que adolescente conduzir um veículo automotor pode acarretar em um acidente de trânsito. “Um menor de idade não conhece a legislação, potencializando a ocorrência de um acidente de trânsito e podendo causar danos irreversíveis à sociedade. Gostaria de parabenizar os guardas municipais De Souza, Márcio Valério, Lima e Pacheco pela rápida condução deste caso”, ressaltou Luiz Henrique.

Fotos: Divulgação – Semop/PMVR