Foi assinado nessa terça-feira (dia 21) o Instrumento da Convenção Coletiva de Trabalho passando o piso salarial do comércio para R$ 1.600,00, um percentual de 4,58% sobre o anterior. Já para quem recebe acima, o reajuste vai ser de 4,5%. Além desse valor, o quebra de caixa ficou em R$ 55,04, e os valores de lanches ficaram em R$ 12,45 para quem trabalha em lojas de rua; e R$ 15,10, para shopping, benefício pago a partir de 45 minutos de hora-extra.



O acordo foi assinado entre o presidente do Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo), Levi Freitas, e do SEC (Sindicato dos Empregados do Comércio), Renato Galo Ferreira. As demais cláusulas da convenção, o horário estendido do comércio para dezembro, e o funcionamento em feriados vem sendo divulgado, conforme a Convenção Coletiva no site do Sicomércio-VR. O valor retroativo de junho até outubro deve ser pago em duas parcelas, a primeira em 05/12/2023 e a segunda em 05/01/2024.



“Chegamos a consenso para ambas as partes, tanto paras as empresas, quanto para os empregados, com esse percentual, aumentando esses valores de alimentação de lanches. Este ano, as negociações demoraram, mas chegou a um acordo, ouvindo os associados, nas convocações das assembleias, suas necessidades e dificuldades, o que ajudou a buscar um caminho de diálogo, assim como realizou o SEC nas suas assembleias”, afirmou Levi Freitas.



HORÁRIO DO COMÉRCIO EM DEZEMBRO



Para as lojas que funcionam fora de shopping, fica assim: dia 1º, de 8h30min as 19h; de 04 a 08, de 8h30min as 20h; de 11 a 14, das 8h30min às 22h; mesmo horário da semana seguinte. Aos sábados, o comércio pode abrir de 8h30min até 18 horas. Nos dias 03, 10 e 17 (domingo), o horário sugerido é de 10h as 16h. Já nos dias 24 e 31, também domingos, o comércio vai poder funcionar até mais tarde, 18h30min. Maiores informações no site: sicomerciovr.com.br e @sicomerciovr