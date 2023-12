O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR) informou que vem trabalhando para manter o abastecimento de água em grande parte da cidade. Segundo a autarquia, a avaliação do sistema revelou uma pressão noturna excepcional de 80 metros de coluna d’água, demonstrando a eficiência operacional.

No entanto, um contratempo na região de Guadalupe (Barra do Piraí) causou a interrupção do fornecimento de água devido a uma falta de energia na Voldac. Para contornar a situação, o SAAE-VR tomou medidas imediatas, enviando dois carros-pipas para garantir que a comunidade não fosse afetada pela interrupção.

Outra região afetada foi Laranjal, onde a falta de energia elétrica foi relatada. O SAAE-VR está trabalhando diligentemente para resolver a situação e restabelecer o fornecimento de água na área o mais rápido possível.

No Bela Vista, a equipe do SAAE-VR identificou uma falha na bomba, e o processo de reparo foi iniciado imediatamente. Essa ação é parte do esforço contínuo para normalizar o abastecimento nas regiões de São Lucas e Buenos Aires.

A situação em Roma também está sendo abordada, com o início do processo de recuperação para garantir o pleno funcionamento do sistema de água na localidade.

O SAAE-VR aproveita a oportunidade para solicitar à comunidade que informe qualquer vazamento ou ocorrência relacionada ao abastecimento de água. O reforço por meio de pipas continuará a ser implementado para atender às demandas emergenciais.