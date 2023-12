Uma gata deu entrada na quarta-feira (dia 6) no Hospital Veterinário de Resende, após ser atingida por um tiro de chumbinho. O projétil que ficou alojado na coluna cervical do animal, entre as vértebras. A gata foi operada pela equipe da unidade e segue internada, recebendo todos os cuidados necessários para se recuperar plenamente.

O diretor do Hospital Veterinário Municipal de Resende, Felipe Quinane, informou por meio de suas redes sociais que a Polícia Civil foi informada formalmente sobre o caso, para que o crime de maus tratos contra esse felino seja rigorosamente apurado pelas autoridades legais.

Vale destacar que conforme o Art. 32. da Lei nº 9.605: Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é passível de pena de detenção, de três meses a um ano, além de multa.

O Hospital Veterinário Público de Resende funciona 24 horas por dia e possui equipamentos de alta qualidade, além de uma equipe qualificada e preparada para atender às emergências dos pets do município.

Foto: Reprodução