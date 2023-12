A Prefeitura de Volta Redonda promove a 17ª edição da Corrida da Paz neste sábado (dia 16). As inscrições gratuitas podem ser feitas a partir das 18h desta quinta-feira (dia 14) pelo site www.cronovr.com.br. Mil vagas serão disponibilizadas para corredores com 18 anos ou mais.

“É muito bom retomar mais esse evento tradicional em Volta Redonda. A última edição da Corrida da Paz foi em 2015 e reuniu 1,5 mil atletas. Neste ano, o percurso foi reduzido de dez para sete quilômetros, e será a segunda edição noturna da prova, medida adotada por conta do forte calor”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

A largada da 17ª Corrida da Paz será às 19h30 na Rua 558, no bairro Nossa Senhora das Graças (ao lado do Estádio Municipal Sylvio Raulino de Oliveira – Estádio da Cidadania). E o percurso segue pela Avenida Lucas Evangelista, Ponte Dr. Murilo César, Avenida Almirante Adalberto Barros Nunes (Beira-Rio, sentido Aero Clube), Avenida Ministro Salgado Filho e retorna à Beira-Rio até esquina com a Avenida Ministro Salgado Filho).

O retorno ao Estádio da Cidadania será pela Beira-Rio, Avenida Ministro Salgado Filho, Beira-Rio novamente (sentido Barra Mansa), Ponte Pequetito Amorim (faixa da direita), Elevado Engenheiro Raul Dias Paes Leme, Rua 12 de Outubro e ruas 543, 574, 535-E, 535-C, 535-D, 574, 539-A, 562 e 545.

