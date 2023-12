Um acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (dia 15), na BR-393, no km 238, nas proximidades do trevo de Mendes. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta de 00h10, um caminhão atropelou dois bovinos que invadiram a pista, resultando na morte imediata dos animais. Apesar do impacto, o condutor do caminhão saiu ileso, no entanto, dois passageiros que estavam no veículo foram levados para o Hospital Escola de Vassouras com ferimentos leves.

O acidente causou a interdição da pista por cerca de 50 minutos, enquanto as equipes de resgate trabalhavam na remoção dos animais e do veículo envolvido. Durante esse período, o trânsito foi controlado com operações “siga e pare” até a conclusão dos trabalhos e limpeza.

Foto: Divulgação/PRF