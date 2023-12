A Prefeitura de Volta Redonda emitiu, nesta sexta (dia 15), nota oficial atualizando o estado de saúde do prefeito Antonio Francisco Neto, que segue internado na Clínica São Vicente.

Com base nas informações da unidade hospitalar, em boletim assinado pela Cardiologista Paula de Medeiros Pache de Faria, e pelo Diretor Geral da Clínica, Bruno Celoria, Neto “está bem clinicamente e seguindo com uso de antibiótico venoso”.

Segundo a PMVR, Neto segue acompanhando as principais ações no dia a dia da Prefeitura de Volta Redonda, sendo avaliado dia a dia para ter a alta hospitalar programada. “Estou na reta final do tratamento e seguindo as orientações médicas para retornar o mais rápido possível a nossa cidade. Agradeço muito o carinho de todos e vou retribuir tudo isso com muita dedicação em construir uma cidade melhor”, disse Neto.