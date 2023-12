Na noite desta quinta-feira (dia 14), Barra Mansa foi palco de um evento significativo para o MDB local. Organizado pela executiva municipal, o encontro oficializou o juiz aposentado Dr. Paulo José Bastos Cosenza como presidente do partido, ao lado de William Landim, vice-presidente, além dos integrantes Fernando Simões, Diego Gama, Laila Fontes, entre outros.

O presidente estadual do MDB, Washington Reis, presente no evento, abonou as fichas dos novos filiados e expressou seu apoio ao crescimento do partido na região, destacando o compromisso com o desenvolvimento da cidade e a qualidade de vida dos habitantes. “Estamos unidos por um projeto de transformação para Barra Mansa”, enfatizou Reis.

O deputado estadual Rosenverg Reis ressaltou a cooperação necessária entre o município e os poderes legislativos estadual e federal para viabilizar recursos e projetos que possam impactar positivamente a vida dos moradores.

Após ter sua filiação confirmada, Dr. Paulo Cosenza discursou em nome dos novos membros, convidando a comunidade a se unir ao MDB para fortalecer o movimento com o desenvolvimento local.

O evento foi marcado pela presença de figuras importantes, como o vice-presidente estadual do Democracia Cristã, Marcelo Cabeleireiro, e representantes de outros partidos como PMN, Avante, União Brasil e Cidadania. Vereadores de diversas cidades da região também prestigiaram a cerimônia.

Marcelo Cabeleireiro disse da sua satisfação em participar do evento e destacou que tem percorrido várias regiões de Barra Mansa e ouvido os anseios da população. “Estamos construindo um documento para entregar a todos os candidatos a prefeito desta cidade em 2024 a fim de que possam assumir o compromisso de realmente transformar a nossa cidade. Essa é uma forma de buscar garantir as prioridades tão almejadas por aqueles que sofrem hoje com a falta dos serviços públicos”.

A nova Executiva Municipal do MDB agradeceu aos participantes, convidando todos a se juntarem a eles nesse novo capítulo da política de Barra Mansa.

PAULO COSENZA – É advogado e juiz aposentado. Na magistratura fluminense ocupou o cargo de diretor do Fórum de Barra Mansa, onde obteve junto ao TJRJ, entre outras conquistas, a construção do novo Fórum da cidade e a cessão do antigo prédio do órgão para a Câmara de vereadores.

Foi professor de Processo Penal na Faculdade de Valença e de Direito Administrativo na Escola Superior de Administração Judiciária. Atualmente se dedica ao seu escritório de advocacia.