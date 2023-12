A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí anunciou, nesta segunda (dia 18), a criação do Centro Municipal de Autismo. O local ainda será construído e ficará responsável por ações em benefício das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Enquanto não há local previsto para sua instalação, a secretaria de Saúde realizará uma triagem médica para cadastrar e, futuramente, admitir os selecionados no projeto relacionado ao tratamento do TEA no município.

Para participar da triagem, os responsáveis deverão se inscrever através do link https://autismo.barradopirai.rj.gov.br/ e do facebook oficial da Prefeitura de Barra do Piraí). O processo, composto por testagens psicológicas, entrevista médica e exames na área da fonoaudiologia, acontecerá, inicialmente, no Centro, Califórnia, Vargem Alegre e ⁠Ipiabas. Os responsáveis serão comunicados a respeito do dia e do horário.

Durante o anúncio, a presidente do grupo pelo direito dos autistas (GDA), Mariana de Paiva, falou sobre o processo e como o objetivo é, acima de tudo, chegar amplamente até aqueles que precisam de apoio. “É um momento muito importante para nós. Temos lutado pelo atendimento para as pessoas com TEA, então, agradeço o apoio da Saúde e do governo. Nós queremos que a inscrição seja democrática, por isso a disponibilização do link e do telefone. Nós queremos chegar até todos. As crianças e o adolescente precisam desse amparo e nós vamos dar!”, ressaltou a presidenta.

O secretário de saúde interino, Dione Caruzo, parabenizou o governo e ressaltou que essa luta, agora, terá um respaldo ainda maior. “Estou muito feliz com essa nova conquista. A Mariana vem somar a uma luta que também já era nossa. Estamos iniciando esse grande projeto, o Centro Municipal de Autismo. Mas, em um primeiro momento, precisamos desse cadastro. É uma jornada que começamos a construir e que, certamente, gerará muitos frutos”, enfatiza o secretário.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, comentou a notícia. “Hoje é um dia muito especial. A construção do Centro Municipal de Autismo é muito valiosa para a cidade. Iremos assistir todas as crianças e adolescentes que necessitam. Por isso, peço aos pais ou responsáveis que façam a inscrição para a triagem. É um projeto piloto que atenderá 200 pessoas por mês.”, finaliza o prefeito.

Inscrições para a triagem: https://autismo.barradopirai.rj.gov.br/

O telefone do GDA para maiores esclarecimentos: (24) 992401265

Foto: André Marques | Divulgação PMBP