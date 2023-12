O departamento de futebol do Volta Redonda F.C. anunciou, nesta quinta-feira (dia 21), a contratação do zagueiro Augusto, de 26 anos, para a temporada 2024. O contrato do atleta é válido até o final da Série C.

Augusto estava atuando pelo Tombense, onde disputou 24 jogos na atual temporada, entre Série B e Copa do Brasil. Revelado pelo Palmeiras, o zagueiro passou, ainda, por Santa Cruz, Londrina, Juventude, Coimbra e Ferroviária.

Em 2024, Augusto disputará pelo Volta Redonda o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio.

COMUNICADO – Meia Raphael Augusto pede liberação após nova lesão

O Departamento de Futebol do Volta Redonda F.C. comunica a liberação do meia Raphael Augusto. O atleta sentiu dores nos treinos durante a pré-temporada, onde foi detectada uma lesão e o próprio jogador pediu a liberação até que se sinta 100% recuperado.

Foto: Divulgação