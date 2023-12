Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) apreenderam, nessa quarta-feira (dia 20), dois adolescentes que invadiram uma casa em Paty do Alferes.

De acordo com as investigações, a dupla e outros dois comparsas entraram na casa da vítima para matá-la. Como não a encontraram, aproveitaram para subtrair pertences do imóvel.

Após trabalho de inteligência, os agentes foram até o bairro Recanto, em Paty do Alferes, e detiveram os adolescentes.