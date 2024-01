O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (dia 3), para reiterar os votos de feliz Ano Novo para a população e falar sobre as suas expectativas em relação ao ano de 2024. O prefeito destacou as obras que estão em andamento no município e o que espera para o encerramento de seu mandato em ano eleitoral. Ele iniciou o vídeo agradecendo aos cidadãos pela confiança no trabalho realizado e aos familiares pelo apoio. Ednardo Barbosa foi reeleito com 8.288 votos em 2020 e em 2023, totalizou sete anos de trabalho à frente da Prefeitura Municipal.

Durante o vídeo, Ednardo Barbosa apontou as diversas obras importantes que foram entregues aos munícipes durante este período e os investimentos que visam proporcionar bem-estar e melhorias para os moradores.

“Já são sete anos de governo e chegamos neste último ano de mandato com muita gratidão. Me sinto orgulhoso de representar a cidade de Pinheiral e o trabalho do meu saudoso avô e ex-prefeito do município, Aurelino Gonçalves Barbosa. Foram inúmeras obras entregues ao longo destes anos e sabemos que temos muito ainda o que fazer. Iremos continuar trabalhando ainda mais, pois sabemos que há muito o que ser feito dentro da cidade, obras a serem concluídas e projetos a serem executados”, disse.

O prefeito também ressaltou a importância deste ano, por se tratar de eleições municipais e espera que o candidato que ele indicar tenha sucesso para dar continuidade ao trabalho que está sendo realizado em Pinheiral.

“2024 é um ano importante para nós, onde teremos eleições municipais e com certeza iremos indicar um candidato que possa continuar o trabalho que realizamos durante esse tempo. Que seja uma pessoa que realmente esteja afinada e tenha compromisso com a cidade e a população. Agradeço aos envolvidos na execução dos trabalhos que estamos fazendo no município, as obras que ainda iremos entregar para os moradores e o compromisso que temos de trabalhar esse ano ainda como se fosse o primeiro da nossa gestão”, destacou.

Foto: divulgação