Em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (dia 15) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, uma carga despencou da prancha de um veículo de transporte, resultando na interdição parcial da pista de descida, no sentido Rio de Janeiro. O fato ocorreu na altura do km 247 da Serra das Araras. Felizmente, não houve registro de vítimas.

Equipes de resgate e de limpeza atuam no local para normalizar a situação. A carga envolvida no acidente ainda não foi identificada e as circunstâncias que levaram à queda estão sendo apuradas. A pista permanece parcialmente interditada, impactando o fluxo de veículos no sentido Rio. Até o momento, não há previsão de liberação total da via.

Foto: Divulgação/PRF