Policiais militares do 5ºCPA/28ºBPM (Volta Redonda) apreenderam na tarde desta quarta-feira (dia 23), no bairro Coqueiros, em Volta Redonda, grande quantidade de drogas, que estavam comercializadas na região. A apreensão ocorreu na Alameda Dois, após informações fornecidas pelo Disque Denúncia.

Policiais após receberem informações dando conta que no endereço relatado, quatro criminosos estavam traficando drogas. No meio deles, havia duas sacolas, e após ser dado voz de prisão, um deles foi preso e dois conseguiram fugir. Após cerco tático, os policiais prenderam D.K.O.M, de 19 anos, que estava escondido no interior de uma residência, e foi encontrado dentro do banheiro da casa.

No interior das sacolas arrecadadas, foram apreendidos os seguintes materiais: cinco tiras de maconha de R$ 50; uma tira de maconha de R$ 30; 29 pinos de cocaína de R$ 35; 112 tambores de cocaína de R$ 20; 120 pinos de cocaína de R$ 5; 57 pinos de cocaína de R$10; 53 pedras de crack de R$ 10; dois comprimidos de ecstasy; um rádio transmissor; dois aparelhos celulares; um caderno de anotações; R$ 78 em espécie; e uma mochila.

Diante dos fatos, os presos e todo material apreendido foram conduzidos à 93ª DP (Volta Redonda), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão das drogas e as prisões.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.