Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar estão mobilizados para encontrar um adolescente, de 14 anos, sequestrado por supostos membros de uma facção criminosa na tarde de quinta-feira (dia 1º), em Porto Real. O sequestro aconteceu na Rua Onze, no bairro Jardim das Acácias, e a denúncia foi feita pela mãe do jovem. De acordo com a mulher, os sequestradores estavam encapuzados. O crime está sendo investigado pela 100º DP, sob coordenação do delegado titular, João Ricardo Bicudo.

Notícia em atualização.