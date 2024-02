Policiais militares do 5ºCPA, lotados 28º BPM (Volta Redonda), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, apreenderam na tarde de quinta-feira (dia 1), em Barra Mansa, grande quantidade de pinos de cocaína. A ação ocorreu na Rua Cristiano dos Reis Meireles, no bairro Vista Alegre.

Os policiais receberam informações que criminosos estariam praticando tráfico de drogas na localidade, que é conhecida como ponto de venda de entorpecentes e também de difícil acesso para chegada dos policiais, sem que os olheiros do tráfico informem sobre o posicionamento da guarnição.

Ao se aproximar, a equipe pôde observar dois traficantes que empreenderam fuga sem que a guarnição pudesse alcançá-los. Próximo ao local onde estavam, foram encontrados 960 pinos de cocaína, que foram abandonados pelos criminosos.

Diante dos fatos, todo material apreendido foi conduzido à 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão das drogas.

