A manhã desta segunda-feira (dia 5) foi marcada por um momento de expectativa e otimismo com o início da segunda fase de entregas do Cartão Recomeçar. O evento realizado no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, entregou mais 625 cartões as famílias afetadas pelas chuvas do dia 8 de dezembro de 2023. Esse é um benefício do Governo do Estado em parceria com o município de Angra e tem como intuito ajudar as famílias que perderam móveis e eletrodomésticos com as chuvas que afetaram os bairros Bracuí e Belém.

– Hoje estamos estregando mais 625 cartões, mais famílias vão ter a oportunidade de recomeçar suas vidas depois das fortes chuvas. Outro lado importante que vemos no Cartão Recomeçar é que esse dinheiro do cartão fica na cidade, gerando renda, emprego e ajudando também os comerciantes locais. Nosso objetivo é sempre apoiar as pessoas que mais precisam, da forma mais humana possível – reforçou o prefeito, Fernando Jordão.

O valor do benefício é de R$ 3 mil, mediante entrega de um cartão magnético. O valor é destinado à compra de eletrodomésticos da linha branca, materiais de construção e móveis. Na primeira entrega dos cartões no dia 30 de janeiro, 481 famílias receberam o benefício. A terceira e última fase de entregas está prevista para a próxima quinta-feira, 8 de fevereiro e a nova listagem será divulgada em breve.

– Estamos fazendo uma força tarefa para que todas as pessoas que estão cadastradas e com o benefício aprovado possam receber os cartões antes do Carnaval. Ainda nessa semana vamos finalizar a entrega de 1726 Cartões Recomeçar. Um marco muito importante para nossa cidade que em parceria com o Governo do Estado tem lutado para atender e ajudar as famílias atingidas pelas chuvas – comentou a Secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê.

Nas chuvas do dia 8 de dezembro, a casa da aposentada Maria da Penha foi muito atingida e ela perdeu muitos móveis, além de problemas como muro e portões que terão que ser refeitos, para ela esse benefício será fundamental.

– Esse benefício vai me ajudar muito na reforma da minha casa, eu só tenho motivos para agradecer pois com esse cartão vou conseguir comprar materiais de construção que vai ser fundamental para a reforma da minha casa – comemorou a aposentada, de 65 anos moradora do bairro Bracuí.

O Cartão Recomeçar será concedido uma única vez para cada família. Apenas um indivíduo de cada núcleo familiar poderá receber o benefício. Ele deverá ser utilizado em até seis meses a partir da data de recebimento. Passado o prazo estipulado, o cartão será bloqueado.

Foto: divulgação