Uma casa no bairro Vale da Colina foi assaltada na manhã desta segunda-feira (dia 5).

Segundo as informações da polícia, dois bandidos entraram na residência e renderam o dono quando ele estava na sala do imóvel. Ele informou que foi obrigado a realizar duas transferências via Pix no total de R$ 20 mil. Além disso, os criminosos renderam a esposa da vítima e roubaram joias, cartões e celulares. Eles fugiram com o carro do casal, um Toyota Corolla, placa RJB-0I95.

O registro foi feito na 93ª Delegacia de Polícia.