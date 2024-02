Boletim da secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES) aponta que Volta Redonda registrou 1.403 casos de dengue, segundo dados do Centro de Inteligência em Saúde (CIS) apresentados nesta quinta-feira (dia 15). O estado registrou 41. 252 casos prováveis de dengue e 4 óbitos confirmados. O número já se aproxima do total de casos registrados em todo o ano de 2023, que foi de 51.526 casos prováveis e 32 óbitos.

Nesta quinta, a SES-RJ entrega mais conjuntos de equipamentos e insumos a cinco municípios com altos índices de dengue no estado. O material será usado para a montagem de centros de hidratação para pacientes com suspeita da doença em Piraí, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Vassouras e Volta Redonda, no Médio Paraíba e Centro-Sul fluminense. Com isso, chegará a oito o número de cidades com polos de hidratação instalados com os kits fornecidos pelo Governo do Estado. Em janeiro, Itatiaia, Resende e Três Rios foram os primeiros municípios a receber o material.

As cinco cidades vão receber os kits por apresentarem altas taxas de incidência da doença, calculadas na proporção dos casos por 100 mil habitantes. Em Piraí foram registrados 501 casos prováveis e a taxa de incidência está em cerca de 1.823 por 100 mil habitantes. O mesmo ocorre em Comendador Levy Gasparian, que tem 126 casos e taxa de incidência da doença em torno de 1.400 por 100 mil /hab. Engenheiro Paulo de Frontin contabiliza 151 casos e a incidência está em aproximadamente 1.200 por 100 mil /hab. Três Rios tem 696 casos prováveis e taxa de incidência de 880 por 100 mil/hab.

“Os números absolutos não chamam tanta atenção quanto os registrados em cidades da região metropolitana, por exemplo, mas quando comparamos a quantidade de casos com o tamanho da população, o resultado nessas cidades é preocupante. Por isso estamos concentrando esforços nesses municípios”, explica a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Além dos centros de hidratação, a Secretaria enviou soro de hidratação para Angra dos Reis, segunda cidade do estado a decretar epidemia de dengue, e poltronas para a sala de hidratação de Areal. Nos próximos dias técnicos da SES-RJ visitarão Porto Real e Quatis, que também solicitaram apoio.

Estado do Rio tem mais de 40 mil casos



Ações do Estado começaram ainda no ano passado

Em 26 de janeiro, o governador Cláudio Castro e a secretária de Saúde Claudia Mello lançaram a campanha Gov.RJ contra a Dengue Todo Dia que envolve o uso de tecnologia e ações de apoio aos municípios, entre elas a capacitação de profissionais de saúde, que começaram a partir de novembro do ano passado. Foram qualificados 180 profissionais de Vigilância dos 92 municípios do estado. E atualmente cerca de 2 mil médicos e profissionais de emergências e UTIs pediátricas estão recebendo treinamento para o diagnóstico preciso e tratamento correto do paciente com dengue, especialmente crianças e jovens.



O Governo do Rio também comprou equipamentos e insumos que estão sendo distribuídos aos municípios com maior incidência de casos, para a montagem de até 80 salas de hidratação, que terão capacidade para atender, ao todo, até 8 mil pacientes por dia. O investimento é de R$ 3,7 milhões.

A Secretaria também determinou que os hospitais de emergência estaduais possam reverter leitos para atendimento específico da dengue, caso necessário. Nove hospitais já possuem 160 leitos que podem ser convertidos em leitos de dengue, assim como na Covid-19.

Além disso, a SES-RJ vem monitorando desde o ano passado o aumento atípico dos casos de dengue, com análises do Centro de Inteligência em Saúde (CIS) e se preparando para um possível aumento de demanda em UPAs e emergências. Um boletim é emitido duas vezes por semana com os novos números da doença no estado.

Um novo fluxo de atendimento dedicado a pacientes com suspeita de dengue foi montado para que a hidratação possa ser iniciada com agilidade, a partir da chegada de pacientes com suspeita da doença nos hospitais. A Secretaria criou ainda brigadas antidengue, para eliminar os focos de água parada em unidades de saúde e seus entornos. O treinamento para a montagem desses grupos também é disponibilizado para empresas e outras instituições e órgãos públicos.