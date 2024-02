A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (dia 22) a segunda fase da operação “Non Matri” que investiga associação criminosa responsável por cometer estupros de vulneráveis e compartilhamento das cenas de abuso na internet, no Rio de Janeiro.

Na primeira fase da operação – deflagrada em 5 de janeiro de 2023 – a Polícia Federal prendeu um casal que abusava do filho e do enteado, de 1 e 6 anos de idade, gravava as cenas e vendiam as imagens na internet.

Nesta segunda fase, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara Federal de Angra dos Reis, na casa do responsável por adquirir as imagens dos abusos e repassá-las na internet.

Na residência do investigado, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, foram apreendidos computadores, celulares e mídias.

Os investigados responderão por estupro de vulnerável, compartilhamento de pornografia infantil e associação criminosa. Se condenados as penas somadas podem ultrapassar os 20 anos de prisão.