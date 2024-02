O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) informa que suas equipes estão trabalhando para restabelecer a captação, tratamento e distribuição de água em pontos que foram prejudicados pelas chuvas que têm atingido o município.

Na noite de quarta-feira (dia 21), por volta de 20h30, em decorrência da elevação do nível do rio Bananal, ocorreu o rompimento da tubulação de captação de água bruta, provocando a paralisação da ETA Colônia. Uma equipe de manutenção encontra-se no local, verificando o nível do rio, para tomar as providências necessárias para retomada do tratamento e distribuição de água.

Já na madrugada desta quinta-feira (dia 22), devido à alteração da qualidade da água do Rio Paraíba do Sul (turbidez acima de 1.600 NTU), foi necessário interromper o tratamento e distribuição pela ETA Nova. A medida foi tomada de forma a garantir o padrão de qualidade da água distribuída. A operação da ETA Nova foi retomada às 5h30 e o abastecimento será regularizado gradativamente.

O contato com o Saae-BM pode ser feito através dos números (24) 3512-4333 e 115.