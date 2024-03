Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) identificaram na quinta-feira (dia 29), através de monitoramento de informações e inteligência, mais um suspeito de aplicar golpes do falso comprovante de Pix no comércio da cidade. Segundo a Polícia Civil, até o momento, foi apurado prejuízo de mais de R$ 200 mil em uma única rede de supermercados e também em uma franquia de colchões localizado em um shopping. O estelionatário revendia os produtos adquiridos de forma fraudulenta por menor valor em seu estabelecimento comercial localizado no bairro São Geraldo.

Ao ser indagado pelos agentes sobre os golpes aplicados, o suspeito informalmente confessou os crimes, explicou toda dinâmica, disse ainda que em sua residência localizada no bairro Jardim Belvedere havia apenas uma cama box no valor de R$ 6 mil, pois as outras já tinham sido vendidas. Os agentes fizeram a recuperação da cama box, que será devolvida ao proprietário da loja lesada.

Em sede policial, sendo assistido por três advogados, o suspeito permaneceu em silêncio. A investigação prosseguirá para identificação de outros supostos envolvidos e no prazo de até 30 dias será enviado a justiça o relatório do inquérito policial.

Foto: Divulgação