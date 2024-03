A decisão do empresário Mauro Campos de deixar o Partido Liberal (PL), faltando menos de oito meses para as eleições municipais, provocou um abalo no tabuleiro político de Volta Redonda. Recentemente, algumas lideranças do partido estiveram na cidade participando de atos organizados por Maurinho.

Até então, o cenário político local delineava uma oposição entre o grupo liderado pelo atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Neto (PP), e a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a aproximação entre Neto e o PL foi costurada sem o consentimento de Mauro Campos.

“O partido foi oferecido e o Neto aceitou”, revela uma fonte da Folha do Aço. O acordo foi selado durante um almoço em Volta Redonda, no último dia 23.

Historicamente, Neto mantém laços mais estreitos com grupos de esquerda, que são considerados opositores ao clã Bolsonaro. Nas eleições de 2022, por exemplo, o político volta-redondense participou de um evento com o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além disso, ele mantém uma relação de amizade com o secretário nacional de Assuntos Federativos, André Ceciliano, um dos principais nomes do PT no estado do Rio. Algumas personalidades ligadas ao campo de esquerda hoje ocupam espaço no governo Neto, inclusive com cargos no segundo escalão.

Resta agora saber como os bolsonaristas reagirão à filiação de Sebastião Faria e à associação com o grupo político de Neto, que lidera a Cidade do Aço há cinco mandatos.