A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), está com inscrições abertas para o projeto “Cuidando de quem cuida”, que oferece atendimento gratuito de psicanálise individual na sede da secretaria, no bairro Aterrado.

Os interessados podem ser inscrever através do link https://smpd.rondineiler.dev/cadastro. O atendimento terapêutico é destinado às pessoas que têm dedicado à sua vida cuidando de pessoas com deficiência, e o objetivo do serviço é fornecer apoio individual e presencial, oferecendo uma escuta analítica para entender e abordar as dificuldades que estão enfrentando. Os atendimentos serão desenvolvidos de acordo com a necessidade em cada caso relatado durante a terapia.

“Nosso objetivo é o de beneficiar as mães que dedicam tempo e energia cuidando de seus filhos e que negligenciam seu próprio bem-estar. Isso pode levar a uma série de problemas, incluindo sobrecarga emocional, conflitos familiares, isolamento social e até mesmo doenças psicossomáticas. É necessário o cuidado da saúde emocional, proporcionando melhora na qualidade de vida das pessoas”, ressaltou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

Os atendimentos são realizados pela psicanalista Priscila Canella, que faz o atendimento voluntário. “Os responsáveis pelos cuidados de alguém que tem deficiência também precisam de cuidado, dessa escuta, desse tempo. Nosso objetivo, como o próprio nome do projeto diz, é cuidar de quem cuida. Vamos auxiliar no cuidado da saúde emocional com a escuta analítica, promovendo melhora na qualidade de vida das pessoas”, explicou a psicanalista.

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência fica na Avenida 17 de Julho, nº 20, no bairro Aterrado. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone: (24) 3511-3448.

Foto de arquivo – Secom/PMVR.