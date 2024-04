Os trabalhadores da CSN Porto Real aprovaram a proposta de acordo coletivo, em votação realizada no dia 28 de março pela Federação dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Com isso, a empresa decidiu antecipar, para sexta-feira (dia 5), o pagamento da bonificação aprovada junto com o ACT 2024 de 1.75 salário.

O acordo aprovado também prevê reajuste de 3,4% para salários até R$ 5.000,00 incluindo técnicos e supervisores e 2,4% para salários superiores a R$ 5.000,00, a partir de maio de 2024.

Veja o que foi aprovado pelos trabalhadores.