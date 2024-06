Agentes da Operação Segurança Presente de Volta Redonda, projeto do Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, prenderam nesta sexta-feira, dia 7, três mulheres suspeitas de fazerem um arrastão em uma loja de comércio na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. As suspeitas, que já tinham passagem pela Polícia e são do munício do Rio de Janeiro, foram encaminhadas para a 93° Delegacia de Polícia Civil, no bairro Aterrado.

A ocorrência teve início por volta das 19h de sexta-feira, quando agentes do Segurança Presente perceberam os funcionários de uma loja de cosméticos agitados e nervosos. Os policiais foram informados que cerca de dez mulheres haviam feito um arrastão dentro da loja, furtando muitos produtos do local. Os PMs colheram informações sobre as características das suspeitas, chegaram as imagens de segurança da loja, e iniciaram uma busca nas ruas próximas, localizando três suspeitas com as mesmas características, vestimentas e com bolsas plásticas. As suspeitas foram encaminhas para a delegacia onde foram reconhecidas pelas vítimas. As demais suspeitas ainda não foram encontradas.

Na 93° DP, os agentes do Segurança Presente tomaram conhecimento de que as mesmas mulheres também são suspeitas de terem feito um outro arrastão em uma loja de cosméticos no Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. As vítimas estimam que o prejuízo estão avaliados em cerca de R$ 10 mil.