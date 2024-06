Um acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (dia 17) na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro São Francisco, em Barra do Piraí, causando lentidão no tráfego na região.

De acordo com as primeiras informações, uma van perdeu o controle e colidiu com a mureta do acostamento, resultando em um bloqueio parcial da via. A concessionária responsável pela rodovia, a K-Infra, já está no local trabalhando para liberar o trânsito e garantir a segurança dos motoristas.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Mais detalhes serão divulgados assim que disponíveis.